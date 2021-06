Agé de 36 ans, Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, n'a pas joué sur le circuit ATP depuis le tournoi de Doha en mars après avoir été opéré du pied gauche.

"Il est très déçu de ne pas pouvoir participer aux Jeux et représenter la Suisse à Tokyo", indique un communiqué de son équipe de management.

"Mais il travaille dur sur son rétablissement et poursuit son objectif de revenir sur le court le plus tôt possible", indique le texte.

Wawrinka rejoint l'Espagnol Rafael Nadal, l'Américaine Serena Williams, la Roumaine Simona Halep ou l'Autrichien Dominic Thiem, entre autres joueuses et joueurs de haut niveau qui ont déjà renoncé aux Jeux (23 juillet-8 août).