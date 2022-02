Chaque jeudi, la DH Les Sports+ vous propose de participer à ses choix rédactionnels. Cette semaine, vous avez voulu en savoir plus sur le "Kimback".



Que peut-on espérer de Kim Clijsters cette saison ? La question est simple et la réponse tout autant : pas grand-chose. Le nouveau retour, enfin la nouvelle tentative de come-back, de la Limbourgeoise a coulé comme une pierre dans l’eau à cause du Covid-19 et de l’arrêt du circuit qu’il a engendré mais aussi de la manière dont l’ancienne numéro un mondiale a envisagé cette reprise sur les courts.



(...)