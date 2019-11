Le tennisman tchèque Tomas Berdych a une nouvelle fois confirmé samedi qu'il prenait se retraite sportive à 34 ans, lors d'une conférence de presse en marge du Masters de tennis de Londres.

Son père avait vendu la mèche mercredi dans un journal tchèque, Blesk, et le joueur avait confirmé sur les réseaux sociaux.

"Je ne sais pas exactement le jour et l'heure (où j'ai pris cette décision), mais c'était très vite après l'US Open cette année" et une défaite au premier tour contre l'Américain Jenson Brooksby, actuellement 274e à l'ATP, en 4 sets.

"Vraiment, la sensation que j'ai eu lors de mon dernier match officiel, c'était juste de me dire +OK, c'est fini+. C'est comme, vous essayez absolument tout et ça donne ce résultat là (...) Tu te bats vraiment de toute tes forces mais tu te bats avec toi-même, pas vraiment avec l'adversaire", a-t-il expliqué.

"J'arrivais à m'entraîner, à me préparer et tu arrives au tournoi, tu joues trois jeux et le problème revient", a-t-il poursuivi.

Souffrant de la hanche ou du dos, Berdych n'a joué que très peu de matchs en 2019 et est retombé à la 103e place mondiale, après avoir fait partie des 10 meilleurs mondiaux de juillet 2010 à janvier 2017 sans interruption, avec un meilleur classement en carrière une 4e place le 18 mai 2015.

Interrogé sur le meilleur souvenir de sa carrière, Berdych a choisi le tournoi de Wimbledon en 2010, au cours duquel il a atteint la finale en battant Djokovic et Federer, pour perdre contre Nadal, plutôt que les deux victoires en Coupe Davis ou les 13 titres ATP remportés. "C'était un moment très très spécial pour moi. Même la finale que j'ai perdue était très spéciale", a-t-il commenté.