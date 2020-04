Le tennis, aussi, a trouvé sa case sur le petit écran. Malgré son statut de sport individualiste, il est un formidable vecteur d’émotions.



Nous avons sélectionné 4 films ou documentaires à voir pour passer sereinement le confinement. Pour un peu combler le manque…

7 days in hell - Un humour potache et très anglais avec Wimbledon comme théâtre du match le plus long de l’histoire du tennis. (...)