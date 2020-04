L'Ultimate Tennis Showdown verra le jour à la mi-mai, dans la Tennis Academy de Mouratoglou, à Nice.

C'est ce qu'a confirmé Patrick Mouratoglou au site tennismajors.com grâce notamment au début du déconfinement annoncé en France à partir du 11 mai. Mouratoglou promet évidemment des mesures strictes pendant les matches. Et il annonce les deux premiers joueurs confirmés pour cette reprise de la compétition: Alexei Popyrin et... David Goffin.Les matches se dérouleront dans la Tennis Academy de Mouratoglou qui est la plus grande d'Europe. Située près de Nice, elle sera facile d'accès pour le n°1 belge qui vit à Monaco., annonce ainsi celui qui est également le coach de Serena Williams.Les "points" auxquels fait allusion Mouratoglou ne sont pas des points ATP ou WTA mais bien des points qui serviront à classer les joueurs dans cette toute nouvelle ligue (Ultimate Tennis Showdown). Les matches se dérouleront évidemment sans public, dans un premier temps. Mais la possibilité de retransmettre ces rencontres en télévision et sur internet existera.