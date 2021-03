Fin 2020, il fallait relancer le circuit à tout prix et pour le reste on verrait après. Mais, en ce début 2021, la réalité du Covid s’est ancrée dans chaque recoin et certains ont du mal à s’y faire. Les quarantaines australiennes, les tournois à huis clos au retour en Europe, l’obligation de rester dans la bulle, souvent l’impossibilité de faire venir la famille, et les prize money en chute libre : la coupe se remplit dangereusement. (...)