Dimanche 11 novembre 2001. Kim Clijsters, 18 ans, décoche un service extérieur qu’Elena Dementieva ne peut ramener dans le terrain. La Belgique vient de remporter son premier - et unique à ce jour - titre de Fed Cup. La Limbourgeoise a travaillé main dans la main avec Justine Henin, sans oublier Els Callens et Laurence Courtois. Vingt ans plus tard, le capitaine Ivo Van Aken est sorti de sa récente retraite, le temps d’un plongeon dans ce chapitre madrilène au goût si doux.

Depuis mai 2020, il s’est retiré de toutes ses fonctions liées à Tennis Vlaanderen et au tennis en général. À 68 ans, il ne se voyait pas rempiler pour un cycle de 4 ans. "J’ai connu tant de plaisir durant ma carrière, commence-t-il. Je ne me suis jamais forcé à aller au centre de Wilrijk. Je m’occupe de mes enfants et de mes petits-enfants."

(...)