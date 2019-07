Toutes ce qu'il faut retenir de cette journée à Wimbledon.

Le chiffre du jour

4: C’est le nombre de sociétaires du Top 10 qui subsistent dans le tableau à l’issue de cinq jours de compétition. Aux coté de l’indéboulonnable(Djokovic, Federer et Nadal), seul Nishikori a tenu le coup jusqu’ici. Anderson, finaliste l’an dernier, Thiem, Zverev, Tsitsipas, Isner et Khachanov sont tous déjà tombés...

La phrase du jour

“Quand on vit des moments de grâce sur le terrain, on comprend pourquoi Roger, Rafa, Novak aiment le tennis plus que tout. Pour eux, c’est facile comme boulot.”

Le Chypriote Marcos Baghdatis, finaliste de l’Open d’Australie en 2006 et ancien membre du top 10, en a définitivement fini avec sa carrière, battu pour son dernier match par l’Italien Matteo Berrettini 6-1, 7-6, 6-3. Un adieu sans trompette.

Le Top

Benoit Paire. Le fantasque joueur tricolore est parvenu, pour la toute première fois de sa carrière, à se qualifier pour deux huitièmes de finale consécutifs en Grand Chelem (après Roland Garros). Il briguera un premier quart en Majeur face à Bautista-Agut plus solide que le bombardier russe Khachanov

Le Flop

Caroline Wozniacki. Décevante, la Danoise avait pourtant bien entamé les débats contre Zhang (en menant 4-0) avant de couler à pic, encaissant 6 jeux consécutifs. La lauréate de l’Open d’Australie n’a plus dépassé le 3e tour en Majeur depuis Roland Garros... l’an dernier.

Le Buzz

Federer, le coach particulier du Prince George

La légende helvète l’a confié lors d’une interview : il a pris sous son aile le fils de Kate Middleton et du Prince William le temps d’une session de mini-tennis .“J’ai un peu touché la balle avec lui vu que je suis son joueur préféré (rires).” Une attention qui devrait plaire aux sujets de sa Majesté, d’autant que Federer n’a pas tari d’éloges à l’endroit de celui qu’on surnommait Baby George. “Je suis content qu’il aime le tennis, tout comme sa mère. Il est vraiment mignon et j’espère qu’il appréciera toujours autant ce sport dans les années à venir.”

Au programme ce samedi

Les Frenchies défient les légendes à Wimbledon : Lucas Pouille se mesure à Roger Federer, et Jo-Wilfried Tsonga à Rafael Nadal pour une place en huitièmes de finale samedi. Ces deux duels de prestige ont les honneurs du Centre Court, une grande première pour Pouille, qui plus est face au maître des lieux, sacré huit fois - un record - sur le gazon londonien.

Battu huit fois sur douze par Nadal, Tsonga pourra lui s'appuyer sur le fait qu'il est sorti victorieux de leur seul duel sur herbe, en 2011 au Queen's.

Avant eux, l'Australienne Ashleigh Barty, fraîchement lauréate de Roland-Garros et N.1 mondiale, tentera d'aligner une quinzième victoire consécutive et d'atteindre son premier huitième de finale à Wimbledon, face à l'invitée britannique Harriet Dart.

Sur le court N.1, Serena Williams poursuit elle sa quête qui s'éternise, celle d'une 24e couronne en Grand Chelem historique. Après deux premiers tours contre des joueuses issues des qualifications - et un set perdu malgré tout - ça se corse pour la championne américaine, opposée à l'Allemande Julia Georges, demi-finaliste sortante et récente finaliste à Birmingham.

Principaux matches de la 6e journée de Wimbledon (à partir de 12h00, sauf mention contraire, en heure française):

Court Central (à partir de 14h00)

Ashleigh Barty (AUS/N.1) - Harriet Dart (GBR)

Rafael Nadal (ESP/N.3) - Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Roger Federer (SUI/N.2) - Lucas Pouille (FRA/N.27)

Court N.1 (à partir de 14h00)

Serena Williams (USA/N.11) - Julia Goerges (GER/N.18)

Sloane Stephens (USA/N.9) - Johanna Konta (GBR/N.19)

Joao Sousa (POR) - Daniel Evans (GBR)

Court N.2

Petra Kvitova (CZE/N.6) - Magda Linette (POL)

Court N.3

Kei Nishikori (JPN/N.8) - Steve Johnson (USA)

Kiki Bertens (NED/N.4) - Barbora Strycova (CZE)

Court N.12

Belinda Bencic (SUI/N.13) - Alison Riske (USA)

Jan-Lennard Struff (GER/N.33) - Mikhail Kukushkin (KAZ)

Court N.18

Elise Mertens (BEL/N.21) - Qiang Wang (CHN/N.15)

Matteo Berrettini (ITA/N.17) - Diego Schwartzman (ARG/N.24)

Court N.14 (à partir de 13h30)

Fabio Fognini (ITA/N.12) - Tennys Sandgren (USA)

Court N.16

Carla Suarez Navarro (ESP/N.30) - Lauren Davis (USA)