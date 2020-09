Thiem et Zverev s'affrontent dimanche en finale de l'US Open à New York et ont préféré éviter un long déplacement pour pouvoir jouer à Rome.

Serena Williams, battue par Viktoria Azarenka en demi-finale de l'US Open, est pour sa part blessée au tendon d'Achille. La Canadienne Bianca Adreescu, blessée au genou, sera aussi absente à Rome.

L'Espagnol Rafael Nadal, qui a renoncé à l'US Open, effectuera pour sa part sa rentrée au Foro Italico. Le Majorquin y jouera son premier tournoi depuis Acapuloc en février.