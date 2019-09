L'Australien Nick Kyrgios a été suspendu 16 semaines de tournois pour son mauvais comportement sur les courts ces douze derniers mois, a annoncé jeudi l'ATP qui a assorti sa peine d'une période probatoire de 6 mois.

"La suspension sera levée à l'issue de ces 6 mois de probation à condition" que Kyrgios se plie à certaine mesures durant cette période, comme le respect à la lettre du code de conduite, le soutien d'un coach mental sur les tournois et "l'aide d'un professionnel spécialisé dans le comportement" durant la période sans compétition (Novembre-décembre), précise l'ATP.

Kyrgios court-circuite l'annonce de l'ATP

Via Twitter, Kyrgios a déclaré peu avant l'annonce de l'ATP qu'il renonçait à la tournée asiatique en raison d'une blessure à la clavicule. Il s'était s'est blessé la semaine dernière lors de la Laver Cup à Genève.

"Malheureusement, ma blessure à l'épaule a empiré et m'a forcé à renoncer à la tournée asiatique. Je vais rentrer en Australie pour me reposer et récupérer", a tweeté Nick Kyrgios. Une façon de court-circuiter l'annonce de l'ATP. Pour rappel, Kyrgios, qui faisait partie de l'équipe "Monde" battue 13-11 par l'Europe ce weekend en Laver Cup, a pris part cette semaine au tournoi ATP de Zhuhai, en Chine, où il a été sorti au 1er tour mercredi par l'Italien Andreas Seppi.