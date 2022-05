A l’issue du match entre Léolia Jeanjean et Karolina Pliskova (tête de série numéro huit), difficile de dire laquelle des deux est la plus surprise au moment de serrer la main de l’autre. Gagner 6-2 6-2 en une heure et quart, la Française, 227e au classement WTA, n’aurait pas pu se l’imaginer, même dans ses rêves les plus fous. Toujours sous le choc lors de l’interview d’après-match, elle confirme : « Je ne pensais pas que ce serait si simple de mettre mon jeu en place ». Il faut dire qu’après toutes les galères par lesquelles elle a dû passer, ce début de tournoi sans accroc en deviendrait presque suspect.



(...)