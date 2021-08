Wilander, McEnroe, Henin, autant de légendes qui croient en Djokovic même s’il s’attaque à une quinzaine très dure.

Contrairement aux Masters 1 000, les Grands Chelems fabriquent les légendes. Les forfaits des cadors sur un Major ne sont qu’une porte ouverte à la création d’une autre histoire.

Néanmoins, les organisateurs de l’US Open pleurent les retraits de Roger Federer, de Rafael Nadal, du tenant du titre Dominic Thiem et de Serena Williams. L’Américaine n’est pas complètement remise de sa blessure à la jambe droite. À eux 4, ils ont remporté 16 titres à Flushing Meadows. Si on ajoute les absences de Stan Wawrinka, de Juan Martin Del Potro et de Kim Clijsters, on monte à 21 titres !

L’USTA se frotte quand même les mains car le tableau proposera un formidable duel entre Novak Djokovic et le reste du monde emmené par Medvedev, Tsitsipas et Zverev voire Rublev. Un peu comme lors des Jeux olympiques de Tokyo.