Courtier de grands sportifs belges, René Pirlot explique comment les dirigeants de Wimbledon ont travaillé…

Alors que la majorité des organisateurs d’événements (sportifs ou pas) passent actuellement des nuits difficiles à cause des pertes financières que pourraient engendrer l’annulation de leur tournoi, concert ou compétition, c’est avec un flegme très britannique que le All England Tennis and Croquet Club a pris la décision de rayer de la carte l’édition 2020 de Wimbledon qui devait débuter le 29 juin. Une des raisons de ce comportement so british, c’est l’assurance annulation souscrite par les organisateurs du plus vieux Grand Chelem. Une assurance qui évitera le bouillon financier à Wimbledon, dont le chiffre d’affaires annuel tourne autour des 280 millions d’euros.

(...)