Steve Darcis (ATP 221) a été éliminé ce mercredi au deuxième tour du simple messieurs de la 133e édition des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis sur le gazon du All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon dans la banlieue de Londres. Le Sprimontois de 35 ans, qui a peut-être joué son dernier match à Wimbledon, s'est incliné sans discussion face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 22), le 23e tête de série. Le "Shark" a rangé sa raquette après 1h33 d'une rencontre jouée sur le court 16 et perdue 6-3, 6-2 et 6-4.

En sept présences dans le tableau final de cette troisième levée du Grand Chelem, Darcis n'a jamais dépassé le 2e tour. Son plus bel exploit reste sa victoire au 1er tour en 2013 aux dépens de Rafael Nadal. A l'époque Steve Darcis était 135e mondial et l'Espagnol, qui venait de remporter son 7e Roland-Garros, 5e.

Steve Darcis devait sa présence cette année dans la tableau final à son classement protégé (103e) conservé à la suite de sa longue blessure la saison dernière.

Bautista Agut, 31 ans, attend son adversaire en seizième de finale. Il s'agira de son compatriote Feliciano Lopez (ATP 54) ou du Russe Karen Khachanov (ATP 9).





Goffin déroule



6-2, 6-4, 6-3 ! David Goffin (ATP 23/N.21) s'est qualifié sans problème pour le troisième tour du simple messieurs de Wimbledon, la 3e des quatre levées du Grand Chelem, mercredi à Londres, aux dépens du Français Jeremy Chardy (ATP 81). La rencontre a duré 1 heure et 42 minutes sur le gazon du court numéro 18, où Kirsten Flipkens (WTA 103) venait de s'incliner 7-6 (7/3), 6-3 au deuxième tour face à la Taiwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 29).

Goffin avait déjà gagné trois sets à zéro, trois fois 6-4, au premier tour contre l'Américain Bradley Klahn (ATP 87), lundi soir. Le Belge a d'emblée pris le service du Français au premier set, et une deuxième fois à 4-2. Il a réussi un troisième break à 2-2, au second set. Dans la troisième manche, Goffin a breaké dans le premier jeu, avant de concéder pour la première fois son engagement. Il aligna ensuite deux jeux d'affilée pour mener 3-1, et ensuite remporter le set 6-3 .

Il affrontera en huitièmes de finale le Russe Daniil Medvedev (ATP 13/N.11) tombeur de l'Australien Alexei Popyrin (ATP 101). Goffin, dont c'est la septième participation aux Internationaux de Grande-Bretagne, avait déjà atteint ce stade en 2015 et 2016, s'inclinant respectivement face au Suisse Stan Wawrinka et au Canadien Milos Raonic.

L'an dernier, il avait été sorti au 1er tour par l'Australien Matthew Ebden.



Flipkens moins en réussite

Notre compatriote s'est en effet inclinée au deuxième tour face à la Taiwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 29/N.28), 33 ans également, qui l'a battue 7-6 (7/3), 6-3, mercredi sur le court numéro 18. La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes.

Su-Wei Hsieh affrontera en seizièmes de finale la gagnante du match Karolina Pliskova (Tch/WTA 3/N.3) - Monica Puig (P-R/WTA 52). Au premier tour Flipkens avait écarté de son chemin la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 143) 6-1, 6-3. Su-Wei Hsieh avait de son côté sorti la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 37), laquelle s'était débarrassée de... Flipkens au 2e tour il y a un an, en deux sets 6-2, 6-2. Il s'agissait du troisième duel entre Su-Wei Hsieh et Flipkens, qui l'avait battue au 3e tour des qualifications de l'US Open en 2006, et au 1er tour des qualifications du tournoi de Cincinnati en 2017.

Su-Wei Hsieh avait en revanche dominé la Campinoise en qualifications à Eastbourne en 2017.





Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck qualifiées pour le deuxième tour du double

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck se sont qualifiées pour le deuxième tour du double des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, 3e levée du Grand Chelem, à Wimbledon. Les deux amies ont en effet pris le dessus en deux sets, 7-5, 6-2, sur la paire britannique Freya Christie/Katie Swan (G-B), mercredi sur le court numéro 5. La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes.

Au prochain tour, en seizièmes de finale, nos compatriotes affronteront les Taiwanaises Hao-Ching Chan et Latisha Chan, têtes de série numeo neuf, qui ont pour leur part éliminé en deux manches, 6-2, 6-4, une autre paire britannique, Harriet Dart/Katy Dunne. En simple, Van Uytvanck (WTA 58) a rendez-vous jeudi au deuxième tour avec la favorite du tournoi, l'Australienne Ashleigh Barty (WTA 1/N.1). Minnen n'a pas réussi à se qualifier pour le tableau final.

De leur côté, Kirsten Flipkens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson, avec qui elle compose la 12e tête de série du tableau du double dames des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, se aussi sont qualifiées pour le 2e tour. Elles ont éliminé le duo composée de la Suissesse Belinda Bencic et de la Slovaque Viktoria Kuzmova 7-6 (7/4), 6-4. La rencontre a duré 1h39.

Au 2e tour, Kirsten Flipkens et Johanna Larsson seront opposées aux vainqueurs du match entre le duo ukraino-américain Nadiia Kichenok/Abigail Spears et la paire américano-germanique Sofia Kenin/Andrea Petkovic.

Flipkens a atteint le 3E tour du double dames à Londres en 2017 et 2018.