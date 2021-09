Quand il s’est lancé dans le jeu des pronostics avant la rencontre de la Belgique face à la Bolivie, le capitaine de notre équipe de Coupe Davis, Johan Van Herck, a expliqué que ses hommes partiraient favoris dans trois des cinq rencontres. Parmi celles-ci, le double, où la Belgique peut compter depuis quelques années sur une paire spécialisée dans la discipline avec Sander Gillé (ATP 31) et Joran Vliegen (ATP 30). Un avantage par rapport à de nombreuses nations qui sont obligées d’associer deux joueurs de simple pour le double. Face à la Bolivie, le duo qui a décroché cinq titres en trois ans (Bastad, Gstaad et Zhuhai en 2019, Noursoultan en 2020 et Singapour cette année) ne sait pas encore quelle paire se présentera face à lui.