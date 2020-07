Dimanche soir, les New York Empire avaient été sèchement battus par les Orange County Breakers (14-24). Kim Clijsters n’avait pas été alignée par l’entraîneur Luke Jensen. La Limbourgeoise ne figurait pas non plus dans la sélection qui s’est inclinée sèchement face aux Springfield Lasers.

La journée avait été marquée un peu plus tôt par une sanction assez lourde. Les dirigeants du WTT ne badinent pas avec les restrictions. Ils ont exclu l’une des victimes de Kim Clijsters. L’Américaine Danielle Collins n’avait pas respecté le protocole sanitaire sans en dire plus sur la nature du manquement.