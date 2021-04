On a beau se nommer Rafael Nadal et Novak Djokovic, on n’efface pas en deux coups de cuiller à pot un peu plus de deux mois et demi sans aucune compétition. Même s’ils sont deux des plus grands joueurs de l’histoire du tennis, l’Espagnol et le Serbe ont besoin de retrouver du rythme en ce début de saison sur terre battue. On l’a vu il y a une dizaine de jours à Monte-Carlo où le premier a été sorti par Andrey Rublev et le second par Daniel Evans. Cette semaine, c’est donc du côté de Barcelone pour Rafael Nadal et de Belgrade pour Novak Djokovic que la recherche de confiance s’est effectuée. Avec au bout du compte un bilan bien plus positif pour le roi de l’ocre.

Du côté de la Serbie, devant sa famille et ses proches, le numéro un mondial a déroulé face à Soonwoo Kwon et Miomir Kecmanovic avant de courber l’échine en demi-finale face au toujours surprenant Aslan Karatsev après un combat de 3 h 26 (7-5, 4-6, 6-4).