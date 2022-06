Lehaire David et Benjamin Watelle

Rafael Nadal est un modèle de fair-play, toujours le premier à remettre un point quand il constate que celui-ci lui a été accordé à tort. Il n’y a aucun doute là-dessus. Reste qu’en avouant avoir eu recours à des infiltrations d’anesthésique durant toute la quinzaine, l’Espagnol a provoqué de vives réactions d’autres sportifs. Ceux-ci remettent en cause l’utilisation d’un protocole pourtant autorisé par la législation antidopage. En effet, si les injections de corticoïdes ne sont plus autorisées en compétition depuis le 1er janvier (sauf les AUT, autorisations à usage thérapeutique), les infiltrations de produits anesthésiques (comme la xylocaïne) le sont à condition qu’ils ne soient pas diffus dans le système sanguin. Et encore ! Cet usage est permis dans certains sports uniquement, comme le tennis, le football, le rugby ou encore le handball.