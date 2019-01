Dans la nuit de jeudi à vendredi, aucun Belge n'est en lice. Si Roger Federer devrait facilement se défaire de l'Américain Taylor Fritz, la prudence est toutefois de mise. Le choc de la nuit verra s'affronter Maria Sharapova et Caroline Wozniacki.

Roger Federer - Taylor Fritz : Le Suisse part évidemment favori face à Taylor Fritz (ATP 50). Attention toutefois à l'excès de confiance : le jeune Américain s'est payé le scalp de Gaël Monfils au tour précédent et n'aura rien à perdre. Mais, a priori, son jeu ne devrait pas trop inquiéter un Federer concentré.

Maria Sharapova - Caroline Wozniacki : C'est évidemment le choc du jour sur la Rod Laver Arena. Deux anciennes n°1 mondiales face à face lors d'un troisième tour d'un Grand Chelem, voilà qui n'arrive pas tous les jours. La Danoise part évidemment favorite mais on sait combien elle est fragile mentalement dans les grandes occasions. Et sa rivale russe, elle, est parfaitement capable de se sublimer sous les feux de la rampe.

Rafael Nadal - Alex De Minaur : Décidément, Rafa est abonné aux adversaires australiens. Ce sera son troisième d'affilée dans le tournoi. Et le match ne s'annonce pas facile pour le Majorquin. Le jeune et talentueux Alex De Minaur fait en effet partie de la génération montante du tennis. Il sert le plomb et respire la forme. L'Espagnol devra soigner ses retours sous peine de passer un mauvais moment.