Est-ce que notre compatriote Elise Mertens en demande de trop à son corps qui lui a lancé un signal d’alerte en ce début de saison avec une blessure à la cuisse ? On pourrait déjà avoir une réponse à cette question la nuit prochaine puisque la Limbourgeoise va prendre possession du court numéro 8 avec à son programme un simple face à la Roumaine Irina-Camelia Begu puis un peu plus tard un double avec Veronika Kudermetova. Cette combinaison simple et double, qui a permis à notre numéro un de se construire un magnifique palmarès en double, semble être un frein à son évolution en simple. C’est ce qu’exprimait Philippe Dehaes il y a quelques semaines.

“Si je la coachais, je lui dirais : ‘fais-moi plaisir, range le double’. Elle peut le jouer, à certains moments, mais pas dans les grands rendez-vous. Dans les Grands Chelems, elle passe son jour de repos à attendre puis à jouer en double. Je pense qu’elle n’utilise pas bien son énergie, en faisant cela. En revanche, le double l’a fait progresser en simple. Mais ce travail, pour moi, il est fait. Et si elle veut passer le cap, je pense sincèrement qu’elle devrait mettre le double entre parenthèses. Et au moins se donner un an. Si elle fait cela, elle va un peu chuter au classement du double, elle gagnera peut-être moins de sous, mais la porte pourrait s’ouvrir pour son simple.”

Un avis qui est partagé par le nouveau coach de la Limbourgeoise, Simon Goffin : “À 26 ans, elle joue encore en simple et en double. Elle devra peut-être sacrifier le double.”

Ce qui aurait peut-être été une bonne idée pour l’Australian Open après une blessure à la cuisse encourue il y a un peu plus de deux semaines : “C’est arrivé à l’entraînement, le dimanche qui précédait mon entrée en lice au Melbourne Summet Set. J’ai couru vers une balle et tout d’un coup, j’ai ressenti comme un coup de poignard. Cela me faisait très mal et je m’étais dit que ce n’était pas génial. J’ai laissé passer une journée, en espérant que cela aille mieux, mais ce n’était pas le cas. Et j’ai craint pour une déchirure, car j’avais fort mal. J’ai passé une échographie et heureusement, ce n’était qu’une élongation, même si j’en avais pour sept à dix jours. Cela a tout de même duré un petit temps, et perturbé ma préparation, mais là, j’espère pouvoir repartir à fond.”

Lors de son premier tour contre Vera Zvonareva, Elise Mertens n’a connu aucun pépin malgré un certain manque de rythme pour une joueuse qui apprécie jouer énormément pour trouver son meilleur niveau : “Je me sens de mieux en mieux. Je n’ai plus mal à la cuisse et j’espère que je vais pouvoir me rattraper. Je suis contente d’avoir pu bouger sans problème. Cela fait cinq jours que je ne ressens plus de douleurs à la cuisse. Et j’ai bien servi également. C’est un aspect que j’ai pas mal travaillé cet hiver. J’espère trouver encore plus de constance, mais il m’a déjà permis d’obtenir plus de points gratuits.”

Ce qui sera nécessaire pour s’économiser si la demi-finaliste en simple en 2018 et lauréate en double l’an dernier veut aller loin dans les deux tableaux à Melbourne. Son prochain obstacle en simple se nommant Irina-Camelia Begu (WTA 61), 31 ans, qui a éliminé la Française Océane Dodin (WTA 85) 2-6, 7-5, 6-3 au premier tour. Une adversaire contre qui notre compatriote ne s’est jamais inclinée.

“C’est une joueuse qui frappe très fort dans la balle. Je l’ai déjà battue, mais cela remonte à un petit temps (NdlR : deux fois en 2017, en Fed Cup, puis à Istanbul). Elle n’a qu’un seul jeu, mais quand cela passe, cela peut faire des dégâts. Je ne sais plus trop à quoi ressemble son coup droit ou son revers, mais il faudra que j’arrive à lui faire jouer chaque fois un coup supplémentaire, pour la faire réfléchir, car elle ne demande rien de mieux que de finir le point rapidement. Et il faudra bien servir aussi, car elle cherchera certainement à attaquer ma deuxième balle.”

En espérant que le corps d’Elise tienne la distance pour ce simple mais aussi le double qui s’enchaînera un peu plus tard.