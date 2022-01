Maryna Zanevska jouera après un match de double et un match messieurs. Elle pourrait jouer vers 6h (heure belge). Dans l’absolu, ce 2e tour est assez abordable, mais l’Espagnole de 30 ans sort d’une très grande saison 2021. Son éclosion a mis du temps. Elle compte bien profiter un maximum du circuit. Son premier tour a été expéditif contre Elle vient d’atteindre son meilleur classement.

Maryna Zanevska a aussi fait le plein de confiance en remportant son premier match dans un tableau final de Grand-Chelem. Depuis l’an passé, la Belge a franchi un cap. Elle a enfin pris conscience de son potentiel. Elle est ensuite entrée dans le top 100. "L’an dernier, j’ai commencé à comprendre ce que je devais faire sur le terrain, et comment je devais gérer mes émotions. Durant le confinement, j’ai pris du temps pour d’autres choses. En plus, j’étais blessée. Je me suis vraiment demandé si j’allais continuer à jouer au tennis ou pas. Et je me suis dit que si je décidais de continuer, je jouerais dorénavant pour moi. Pas pour mes parents, pour des sponsors, ou pour les gens qui me regardent, mais pour moi. Cela a fait une grande différence, dans ma tête C’est encore difficile, on l’a bien vu pendant le match de premier tour. J’ai été menée parce que je n’étais pas lucide. Il y a encore du travail. Mais je suis une autre joueuse, maintenant.»

A elle de le montrer en allant chercher ce 3e tour...