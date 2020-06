Pendant quinze jours, la famille Hope and Spirit dépose ses raquettes dans le Brabant wallon pour un stage de reprise.

Depuis le début de la semaine, une grosse activité tennistique anime le Parival Tennis Club de Rixensart et le Sport Village de Lasne. Matin et soir, des joueurs pros comme Arthur De Greef, Ysaline Bonaventure ou Marie Benoît, des semi-pros comme Simon Beaupain ou Clément Geens et des jeunes venus des quatre coins de la Belgique qui rêvent de faire une carrière ou tout simplement d’évoluer s’y entraînent dans le cadre du Volvo Belgian Tennis Camp organisé par la fondation Hope and Spirit. Le tout sous la houlette du Français Xavier Le Gall, directeur technique et sportif du projet mais aussi entraîneur d’Enzo Couacaud, 179e joueur à l’ATP.

(...)