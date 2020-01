Tennis Tirage au sort de l'Australian Open: Goffin et Mertens (trop ?) bien entourés Carole Bouchard

Le tirage au sort de l’Open d’Australie n’a pas épargné les deux leaders belges. Parmi les premiers mondiaux, les obstacles sont également nombreux. David Goffin (n°11) et Elise Mertens (n°16) devront être déjà à leur tout meilleur niveau dès les premiers tours à Melbourne. Le premier cité débutera face au Français Jérémy Chardy (1-1 dans les duels) avant de pouvoir croiser la route de Pierre-Hugues Herbert ou Cameron Norrie, puis d’Andrey Rublev au troisième tour, d’Aexander Zverev en huitièmes et de Daniil Medvedev ou Stan Wawrinka en quarts. S’il s’extirpe de ce quart de feu, il pourrait croiser la route du n°1 mondial Rafael Nadal.



Elise Mertens de son côté lancera les hostilités face à Danka Kovinic, joueuse du Monténégro classée à la 82e place mondiale. Ensuite, les pièges foisonnent avec Kristyna Plisova ou Heather Watson, suivi de Karolina Muchova ou Kirsten Flipkens. Et puis le gros morceau, sur le papier, avec Simona Halep en huitièmes de finale. Si ça devait passer, elle pourrait croiser la route de Belinda Bencic en quarts et Karolina Pliskova en demi-finales.



Alison Van Uytvanck de son côté débutera face à Fiona Ferro avec Qiang Wang en embuscade et Serena Williams au troisième tour.



Les favoris pour les titres n’ont pas non plus été épargnés. A commencer par le tenant du titre et septuple vainqueur de l’épreuve Novak Djokovic qui devra affronter Jan-Lennard Struff au premier tour avant de devoir se méfier d’un Dan Evans au trosième tour, d’un Diego Schwartzman en huitièmes et surtout de Stefanos Tsitsipas en quarts. Il se trouve dans la moitié de tableau de Roger Federer. Le Suisse ne pourra pas non plus se la couler douce en début de tournoi avec un duel face à Steve Johnson d’entrée suivi d’un possible affrontement face à Filip Krajinovic avant d’éventuellement retrouver Hubert Hurkacz sur sa route au troisième tour. Denis Shapovalov pourrait être son adversaire des huitièmes de finale et Matteo Berrettini celui des quarts.



Rafael Nadal débutera face à Hugo Delien et est en possible collision avec Nick Kyrgios ou Karen Khachanov en huitièmes de finale. Dominic Thiem serait son adversaire des quarts, et Daniil Medvedev en demies. Ashleigh Barty va elle vivre un véritable baptême du feu de n°1 mondiale à domicile. L’Australienne se trouve dans une moitié de tableau explosive avec Petra Kvitova, Madison Keys, Dayana Yastremska la jeune qui monte et surtout Serena Williams. Barty - Williams en demi-finales, l’Australie en rêve déjà ! La petite merveille du circuit, Coco Gauff affrontera de nouveau Venus Williams, comme à Wimbledon, tandis que Maria Sharapova n’a pas eu de chance du tout au tirage en héritant de Donna Vekic.



Voilà, faîtes vos jeux !