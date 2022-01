Novak Djokovic peut-il réaliser un Grand Chelem calendaire ?

NON. La saison passée, il a échoué de justesse. Pourtant, les planètes étaient toutes alignées. Il a commis le péché d’orgueil en cherchant le titre olympique de trop. En 2020, il était débarrassé de Nadal, de Federer et de Thiem voire Wawrinka alors que les Medvedev, Zverev et autres Tsitsipas étaient encore en quête de reconnaissance sur un tournoi en quinze jours. Cette année, le Serbe possédera toujours le jeu solide et complet pour briller sur toutes les surfaces. Néanmoins, un Nadal et un Thiem en pleine possession de leurs moyens peuvent le battre à la régulière sur la terre battue de Roland-Garros. Un Medvedev et un Zverev ne nourrissent plus le moindre complexe face au Serbe. Le Russe l’a battu en finale de l’US Open au terme d’un match parfaitement maîtrisé. L’Allemand a brisé le rêve du Djoker aux Jeux et au Masters. Les deux ex de la NextGen sont assez matures pour contrarier le grand dessein du joueur des Balkans. En plus, le Grand Chelem calendaire passera par une présence de Djokovic à Melbourne ce qui n’est pas encore garanti alors que le temps s’égrène.

OUI Il l’aura bien méritée ! Le charisme de Roger Federer ne sera jamais égalé. La pureté de son jeu restera comme une source d’inspiration dans les écoles de jeunes du monde entier. Federer a réuni dans le sport du plus haut niveau l’élégance et le business durant plus de deux décennies. Le 8 août, il célébrera ses 41 ans. Un chiffre étourdissant pour celui qui est désormais retombé à la 16e place mondiale ! En 2021, il n’a pas soulevé un trophée. Pire, il n’a joué que 14 matchs avec, comme meilleur résultat un quart de finale à Wimbledon. Son corps (genou) lui envoie de plus en plus de signaux que la fin est proche. D’ailleurs, Fedex a confirmé qu’il espérait revenir pour l’été 2022. Le circuit n’est pas habitué à remercier une telle légende. Comment Federer voudra-t-il prendre congé de son statut de joueur pro ? Voudra-t-il vivre une tournée d’adieux sous la forme de matchs de gala ? Espère-t-il encore signer un coup d’éclat en Grand Chelem ? Jouera-t-il encore un match pro ? Il a plus d’une corde à sa raquette et a déjà fait taire tant de ses détracteurs. Même lui n’a probablement pas la réponse à cette question.