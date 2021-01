Les questions sur la saison 2021 de tennis: Federer, Nadal et Djokovic devront apprendre à partager en 2021 Tennis13:35 Thibaut Vinel © Montage

Le Big Three reste au cœur de toutes attentions, mais, à côté d’eux, d’autres joueurs ont mérité qu’on les surveille. Thiem remettra-t-il le couvert en Major ? Qu’attendre de Goffin et Mertens ou encore Clijsters ? Et chez les dames du top 10, que fera Serena Williams ?