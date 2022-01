Felix Auger-Aliassime écarte Daniel Evans, tombeur de David Goffin, pour atteindre les 8èmes.

Felix Auger-Aliassime s'est hissé en huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne. Auger-Aliassime, N.9 mondial et tête de série N.9, s'est imposé facilement 6-4, 6-1, 6-1 en une heure et 55 minutes contre le Britannique Daniel Evans, 24e mondial, tête de série N.24 et tombeur de David Goffin au premier tour.

En huitièmes de finale, le Canadien, 21 ans, affrontera le Russe Andrey Rublev, 6e mondial et tête de série N.5 ou le Croate Marin Cilic, 27e mondial et tête de série N.27.

Stefanos Tsitsipas laisse un set à Benoit Paire mais file en huitièmes de finale.

Stefanos Tsitsipas a validé son ticket pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne. Tsitsipas, N.4 mondial et tête de série N.4, a eu besoin de quatre sets 6-3, 7-5, 6-7 (7/2), 6-4 contre le Français Benoit Paire, 56e mondial, en deux heures et 45 minutes.

En huitièmes de finale, le Grec, toujours à la recherche d'un premier trophée en Grand Chelem, affrontera l'Américain Taylor Fritz, 22e mondial et tête de série N.20, qui s'est imposé en cinq sets 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3 contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 18e mondial et tête de série N.15 en 3h16. Fritz se qualifie pour la première fois de sa carrière pour les 8es de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Daniil Medvedev déroule pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Daniil Medvedev s'est qualifié sans encombre pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne. Medvedev, N.2 mondial et tête de série N.2, a déroulé pour s'imposer en trois sets 6-4, 6-4, 6-2 en une heure et 57 minutes contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp, 57e mondial et demi-finaliste du dernier US Open contre Medvedev, futur vainqueur.

Pour une place en quarts de finale, le Russe affrontera l'Australien Christopher O'Connell, 175e mondial et bénéficiaire d'une invitation, ou l'Américain Maxime Cressy, 70e mondial et finaliste du tournoi ATP de Melbourne début janvier.

La Bélarusse, N.2 mondiale, a eu besoin de trois sets 4-6, 6-3, 6-1pour venir à bout de la Tchèque Marketa Vondrousova, 41e mondiale et tête de série N.31, en une heure et 49 minutes. En huitièmes de finale, l'ancienne partenaire d'Elise Mertens en double affrontera l'Estonienne Kaia Kanepi, 115e mondiale, qui s'est imposée en trois sets 2-6, 6-2, 6-0 contre l'Australienne Maddison Inglis, 133e mondiale.



Kirsten Flipkens s'est qualifiée samedi pour les 1/8 de finale en double à l'Open d'Australie.

Avec l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, la joueuse de 36 ans a passé le second tour 6-4, 6-7 et 6-2 face à Gabriela Dabrowski et Giuliana Olmos.

Les Slovènes Kaja Juvan et Tamara Zidansek ou la Roumaine Jaqueline Christian et l'Allemande Andrea Petkovic seront les prochaines opposante de Flipkens et Sorribes Tormo.

Le junior Gilles Arnaud Bailly au second tour.

Gilles Arnaud Bailly (ITF-50) s'est qualifié samedi au second tour du tournoi junior de l'Opend'Australie. Le jeune Belge a battu Charlie Camus (ITF-245) en 1h31 minute 7-6 et 6-4.

Pour s'assurer une place en huitième de finale, Bailly, 16 ans, affrontera son homologue russe Yaroslav Demin (ITF-68). Celui-ci a évincé le Nord-Macédonien Kalin Ivanovski (ITF-17) 7-6 et 7-5.

Joran Vliegen éliminé au premier tour en double mixte.

Joran Vliegen a été éliminé au premier tour du double mixte de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne. Associé à la Slovène Andreja Klepac, Vliegen s'est incliné en deux sets 6-1, 6-4 en seulement 53 minutes contre la Chinoise Shuai Zhang, battue par Elise Mertens plus tôt samedi en simple, et l'Australien John Peers, têtes de série N.2.

En double messieurs, Joran Vliegen et Sander Gillé avaient été éliminés au premier tour. Têtes de série N.11, ils s'étaient inclinés 7-6 (7/3), 6-3 face au duo américain composé de Nathaniel Lammons et Jackson Withrow.

Kirsten Flipkens et Sander Gillé sortis au premier tour en double mixte.

Kirsten Flipkens et Sander Gillé ont été éliminés au premier tour du double mixte de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne. La paire belge s'est inclinée au super jeu décisif 6-7 (7/4), 6-4, 10/3 contre la Française Kristina Mladenovic et le Croate Ivan Dodig, têtes de série N.5 en 1h46 de jeu.