L’histoire du tennis masculin est marquée, selon les générations, par de grandes rivalités. Les plus jeunes vous parleront des luttes intenses entre Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic qui se poursuivent en dehors des courts pour l’obtention du titre de plus grand joueur de l’histoire. Les moins jeunes se remémoreront les joutes entre Boris Becker et Stefan Edberg ou André Agassi et Pete Sampras. Et ceux, encore un peu plus expérimentés qui ont vu les stars de la petite balle jaune évoluer avec des raquettes en bois, ne jureront que par la rivalité entre Björn Borg et John McEnroe. Une rivalité qui sera courte et intense avec quatorze affrontements sur le circuit ATP entre 1978 et 1981.

Mais la première rencontre entre les deux légendes du tennis date de 1973 lors de l’US Open où l’Américain de trois ans le cadet du Suédois est ramasseur de balles. "J’avais 14 ans et j’ai regardé Björn jouer. J’ai compris que l’engouement pour le tennis était sur le point d’exploser grâce à lui. C’était comme la Beatle mania et je voulais en faire partie."