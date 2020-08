Si vous avez une fille et que son rêve est de devenir riche grâce au sport, on vous conseille de l’inscrire au tennis. Car si elle perce au très haut niveau, elle pourra sans aucun problème assurer vos vieux jours. Cette semaine, le magazine américain Forbes a sorti une étude sur les athlètes féminines les mieux payées entre le premier juin 2019 et le premier juin 2020 en tenant compte des gains dans les différentes compétitions, les salaires, les bonus, les contrats publicitaires et les défraiements pour les exhibitions. Et dans le top 10, on retrouve neuf filles qui gagnent leur vie grâce à une raquette et une petite balle jaune. Seule la footballeuse Alex Morgan, co-capitaine de l’équipe nationale américaine, intègre le top 10… au dixième rang avec 4,6 millions de dollars gains.

© BELGA



La tête de ce classement particulier est occupé par la Japonaise Naomi Osaka avec 37,4 millions touchés en un an. La lauréate de l’Open d’Australie et de l’US Open n’a gagné “que” 3,4 millions de dollars en prize money mais peut compter sur des sponsors très généreux (Nike, Nissan, Procter and Gamble, All Nippon Airways, Nissin,…) à l’approche des Jeux Olympiques de Tokyo pour porter son total de rentrées financières à 37,4 millions de dollars. Le podium étant complété par Serena Williams et Ashleigh Barty. Avec la crise du coronavirus et l’arrêt du circuit mondial de tennis qui ont engendré des pertes financières au niveau des gains en tournois mais aussi des diminutions dans les contrats publicitaires, les chiffres des joueuses de tennis seront certainement à la baisse lors du prochain classement dans un an. Mais on ne va pas les plaindre…

Le classement

1. Naomi Osaka

Revenu total : 37,4 millions de dollars (gains : 3,4 millions de dollars, contrats : 34 millions)

2. Serena Williams

Revenu total : 36 millions de dollars (gains : 4 millions de dollars, contrats : 32 millions)

3. Ashleigh Barty

Revenu total : 13,1 millions de dollars (gains : 10,1 millions de dollars, contrats : 3 millions)

4. Simona Halep

Revenu total : 10,9 millions de dollars (gains : 6,9 millions de dollars, contrats : 4 millions)

5. Bianca Andreescu

Revenu total : 8,9 millions de dollars (gains : 4,9 millions de dollars, contrats : 4 millions)

6. Garbine Muguruza

Revenu total : 6,6 millions de dollars (gains : 2,1 millions de dollars, contrats : 4,5 millions)

7. Elina Svitolina

Revenu total : 6,4 millions de dollars (gains : 5,4 millions de dollars, contrats : 1 million)

8. Sofia Kenin

Revenu total : 5,8 millions de dollars (gains : 4,8 millions de dollars, contrats : 1 million)

9. Angélique Kerber

Revenu total : 5,3 millions de dollars (gains : 1,3 million de dollars, contrats : 4 millions)

10. Alex Morgan

Revenu total : 4,6 millions de dollars (salaires et primes : 400.000 dollars, contrats : 4,2 millions)