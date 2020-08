Leur mission à l’US Open : stopper le tank serbe Novak Djokovic Tennis Christophe Verstrepen © AFP

Dominic Thiem, Daniil Medvedev et Stéfanos Tsitsipas sont à New York pour ouvrir leur compteur en Grand Chelem.



Depuis plusieurs mois, Novak Djokovic fait beaucoup parler de lui en dehors des courts. Le Serbe a donné son avis sur le Covid-19 et sur une obligation de vaccination qu’il refuserait dans un premier temps, il a été l’organisateur de l’Adria Tour, un tournoi exhibition sur plusieurs étapes qui a tourné au fiasco avec plusieurs joueurs, dont lui, contaminés au coronavirus et enfin, ce week-end, le numéro 1 mondial a quitté son poste de président du conseil des joueurs de l’ATP pour créer l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA).



(...)