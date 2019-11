Avec 43 matchs, 19 ans d’activité et deux sacres (1999 et 2003) en Coupe Davis en tant que joueur, l’ancien numéro un mondial devenu capitaine se révèle un insatiable compétiteur.

Et il n’a pas changé d’avis sur ses propos virulents à l’égard du nouveau format de la Coupe Davis. Le détenteur de deux Grands Chelems (Wimbledon et l’US Open) a débarqué à Madrid avec le plein d’ambition. "Je garde mon avis sur la Coupe Davis", clamait-il. "Peu importe le changement de format et qu’on soit venu pour jouer aux billes, nous allons tout mettre en œuvre pour que tout le monde soit fier de nous à la maison." Des propos qui ont le mérite d’être clair, tout comme le soutien qu’il apporte à Nick Kyrgios, avec qui il a connu des relations parfois houleuses. "Je suis vraiment fier de lui. Il a fait preuve d’engagement envers l’équipe, il a aidé ses partenaires. Il a mis un terme prématuré à sa saison pour être en pleine forme ici. Il est très motivé et je suis sûr qu’il se donnera à fond comme toute l’équipe", balançait-il. Lui qui peut s’appuyer sur une équipe de qualité avec aussi de Minaur, Millman et le double Thompson-Peers. "Sur papier, il s’agit peut-être de la meilleure que j’aie jamais dirigée", revendiquait-il.