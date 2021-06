Lundi, à Roland-Garros, c'est l'Italie contre le reste du monde. Le hasard du tableau a programmé les trois stars italiennes face au Big Three. Matteo Berrettini a reçu un coup de pouce vu que Roger Federer a déclaré forfait à 24 heures de son huitième de finale. Berrettini partait favori de ce duel.

Il attendra en quart de finale soit Novak Djokovic soit Lorenzo Musetti. Le troisième larron, Jannik Sinner s'attaque au défi ultime Rafael Nadal.

Novak Djokovic - Lorenzo Musetti 13h30 et Rafael Nadal - Jannik Sinner 16h

Le numéro un mondial ne tarissait pas d'éloges au sujet du jeune prodige italien. Le Serbe ne le prendra pas de haut. En Italie, l'euphorie est de retour. On a sorti les deux légendes transalpines pour parler de manière juste et précise des deux gamins. Nicola Pietrangeli et Adriano Panatta, tous les deux sacrés à Roland-Garros, sont ravis de voir encore des talents émerger. portent évidemment un regard bienveillant sur cette génération, qu'ils suivent avec un plaisir certain.

Pour le site de Roland-Garros, Pietrangeli s'est confié "Pendant dix ans, nous n’avons pas eu de résultats extraordinaires, Fabio Fognini mis à part. Pendant une dizaine d’années, on a été portés par les femmes (Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Sara Errani, ndlr). Je trouve que l’on a désormais une très belle équipe. Cela veut dire que la fédération a bien travaillé. Vous savez, ce n’est pas une question d’école, c’est une affaire de chance. Le champion, on ne le fabrique pas. Avant tout, on le découvre."

Adriano Panatta abonde dans le sens de son aîné. "Je suis très heureux car ça faisait des années que nous n’avions pas eu autant de jeunes aussi forts. Je suis le premier satisfait. J’attends avec curiosité de les voir à l’œuvre contre des monstres sacrés comme Nadal et Djokovic. Même si, déjà, l’année dernière, Sinner a montré qu’il pouvait faire de belles choses contre Nadal à Roland-Garros. Musetti est le plus récent dans l’élite, mais il est très talentueux, créatif. Il ressemble peut-être plus au prototype du joueur italien. Sinner, tout le monde le voit comme un joueur destiné à briller, et c’est sans doute vrai. Il est déjà très performant alors qu’il est encore très jeune. Ce sont trois joueurs complètement différents, avec trois styles différents, venant de trois régions différentes. Maintenant, il n’y a plus d'école italienne, française, suédoise ou américaine… Tout est mondialisé. Qui pouvait penser que le joueur, peut-être le plus fort de l’histoire, serait Suisse ? On ne pouvait pas le prévoir et je ne crois pas qu’on puisse affirmer qu'il y ait une école suisse. Maintenant, dans le tennis, on peut devenir fort dans n’importe quel pays du monde. Les écoles qui développaient un certain style n’existent plus."