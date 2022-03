Trois heures et neuf minutes d’un duel acharné ! C’est à une véritable bataille, dans le sens noble du terme, que se sont livré la Belge Maryna Zanevska (WTA 68) et son ancienne compatriote, l’Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 54). Un match, le plus long du 1er tour féminin à Indian Wells, qui s’est terminé peu après 1h du matin ce vendredi (heure belge). Le score ? Un impressionnant 6-7 (5/7), 7-6 (8/6), 7-5. "Ce fut clairement l’un des matchs les plus émouvants de ma carrière", a expliqué la native d’Odessa, sur les bords de la mer Noire.

Défaite, après avoir obtenu deux balles de match, la Belge de 28 ans ne voulait pas trop prêter attention au score. "Nous sommes parvenues à afficher un excellent niveau. Ce match fut comme un tourbillon. J’ai eu énormément d’occasions de le remporter. Marta est restée très solide et s’est battue jusqu’au bout. Moi également. Et à l’arrivée, cela s’est joué sur deux ou trois points. Ce fut surtout une affaire mentale. Peu importe le résultat, je suis fière de la manière dont je me suis comportée." Un sentiment partagé par son entraîneur, Geoffroy Vereerstraeten : "Ce n’est pas un grand secret, depuis une dizaine de jours, c’est fort compliqué au quotidien pour elle. Elle passe beaucoup de temps au téléphone pour obtenir des nouvelles de sa famille qui est restée du côté d’Odessa et c’est dur de se concentrer sur le tennis. Là où elle a été forte, c’est qu’elle a réussi à mettre tout ça de côté une fois sur le terrain. Elle avait un peu mal au dos et il y avait énormément de vent mais elle ne s’est pas plainte. C’est juste dommage de passer à côté parce qu’elle a eu deux belles de match à 5-3 dans le troisième set. Il y a donc de la déception, mais le niveau est là et ce qu’on a travaillé se met en place."

Et de rajouter : "Cette défaite est dure mais montre qu’elle est sur le bon chemin, qu’elle monte en puissance. Cela va lui donner beaucoup de confiance et je suis sûr que plus tard dans la saison, ce genre de match, elle le remportera." Maryna Zanevska va maintenant profiter du gigantesque complexe d’Indian Wells pour s’entraîner au contact des meilleures. Elle rejoindra ensuite la Floride pour disputer le Masters 1000 de Miami dès le 21 mars.