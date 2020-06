Après une victoire mardi soir, Andy Murray a été battu mercredi par son compatriote Kyle Edmund lors de son second match à la "Battle of the Brits", un tournoi exhibition à huis clos disputé au centre d'entraînement de la fédération anglaise de tennis (LTA). Malgré sa défaite, l'ancien N.1 mondial s'est voulu rassurant quant à son état physique.

"Pour être honnête, je me soucie plus de l'état de ma hanche que du résultat de mes rencontres", a lancé le Britannique après avoir perdu (6-7, 7-6, 10/5) contre Edmund, 44e mondial. "Ma hanche va plutôt bien. Je vais bientôt jouer à un haut niveau si je deviens plus constant et que je modifie quelques petites choses", a analysé le doublé champion olympique et triple vainqueur en Grand Chelem.

Murray, qui a battu Liam Broady mardi, jouera jeudi soir un troisième duel en autant de jours. Cet enchainement de matches constitue un premier test physique pour l'Écossais de 33 ans, actuel 129e au classement ATP.

Andy Murray n'avait plus joué depuis la phase finale de la Coupe Davis en novembre 2019, blessé à la hanche depuis lors.

La "Battle of the Brits", organisée par Jamie Murray, le frère d'Andy, se terminera le 8 juin. Dan Evans, Kyle Edmund, Cameron Norrie, Jay Clarke, James Ward et Jack Draper participent aussi en simple, alors que Neal Skupski, Joe Salisbury, Jonny O'Mara, Lloyd Glasspool, Cameron Norrie, Dominic Inglot et Jay Clarke s'aligneront uniquement en double.