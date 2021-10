Ce samedi, Xavier Malisse et son partenaire Lloyd Harris vont disputer les demi-finales du double face au duo néerlandais Koolhof-Rojer. Si le parcours du Courtraisien de 41 ans, retraité depuis huit ans du circuit professionnel, est amusant et folklorique, il installe quand même des questions sur le niveau des joueurs de double. La victoire au premier tour face à l’Australien Matt Reid (ATP 86) et au Monégasque Romain Arneodo (ATP 90) pouvait ne pas surprendre car ce ne sont pas des cadors de la discipline, ce qu’étaient par contre les deuxièmes victimes de Harris et Malisse : le Croate Ivan Dodig, 10e mondial, et le Brésilien Marcelo Melo, 21e mondial de la spécialité.

Qualifié pour la finale à Anvers avec Fabrice Martin, le Français Nicolas Mahut, vainqueur de cinq tournois du Grand Chelem, n’était pas surpris du niveau de notre compatriote : "Quand j’ai vu le tableau, j’ai cru que c’était son frère ou un homonyme. Je suis super content de le revoir parce que Xav’ a toujours été un mec que j’appréciais. Déjà, il fait du très bon boulot en tant que coach. Harris n’a jamais aussi bien joué et il est en surconfiance. Xavier a gardé sa forme physique parce qu’il tape avec Harris à l’entraînement. Après, il a toujours eu un timing de fou, notamment en revers. C’était fantastique de le voir jouer. Un talent de dingue. Maintenant, il peut très bien s’envoyer le tournoi avec Harris. Après, pour le double, ce n’est pas forcément une super publicité. Qu’un mec à la retraite depuis huit ans batte les têtes de série 1, cela risque de faire jaser…"

Ce qui n’était peut-être pas l’objectif des organisateurs quand ils ont offert une wild-card à l’ancien demi-finaliste de Wimbledon.