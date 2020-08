Le joueur de tennis espagnol Marcel Granollers a été intégré dans le tableau du simple messieurs de l'US Open de tennis. Il remplace le Français Benoît Paire selon le nouveau tableau publié lundi par organisateurs. Un joueur non identifié avait été testé positif au coronavirus à New York et a été exclu du tournoi. Le joueur doit maintenant s'isoler pendant 10 jours.

Plusieurs médias, dont le quotidien sportif français L'Equipe, ont déclaré que Paire, 17e tête de série, était le joueur positif. Il a été demandé à ses compatriotes Richard Gasquet, Gregoire Barrere, Edouard Roger-Vasselin et Adrian Mannarino de s'isoler à titre de précaution pendant l'enquête de "tracing" qui est en cours.

Granollers (ATP 151) va rencontrer le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 107), mardi au premier tour.