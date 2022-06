BRUXELLES 01/06 (BELGA)

Le Croate Marin Cilic (ATP 23) s'est qualifié pour les demi-finales du simple messieurs de Roland-Garros en venant à bout du Russe Andrey Rublev, 7e mondial en cinq sets, 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10/2), et 4 heures et 10 minutes de jeu, mercredi. Cilic a terminé la rencontre avec 33 aces au compteur. A 33 ans, le Croate, bourreau de Daniil Medvedev au tour précédent, accède pour la première fois au dernier carré à la Porte d'Auteuil, où les quarts de finale (2017 et 2018) constituaient son meilleur résultat. Ancien vainqueur de l'US Open (2014), finaliste à Wimbledon (2017) et à l'Open d'Australie (2018), il devient le premier Croate à atteindre les demi-finales des quatre tournois du Grand Chelem.

Cilic défiera, pour une place en finale, le Norvégien Casper Ruud (ATP 8) ou le Danois Holger Rune (ATP 40) qui s'affrontent en session du soir sur le court Philippe-Chatrier.