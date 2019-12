Caler une interview avec Marion Bartoli (35 ans) et Yahya Boumediene (29 ans) n’est pas simple. Entre leur domicile à Dubai et leur départ pour l’Océanie dans quelques jours, c’est… en Lettonie qu’on a réussi à les réunir pour parler de leur histoire d’amour.

"Nous sommes à Riga depuis presque un mois parce que Marion est la coach de la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 45). Elles préparent ensemble l’Australian Open depuis son club. Et moi, je l’accompagne comme je n’ai pas encore trouvé un nouveau port d’attache", nous explique Boumediene. "On partira pour la tournée australienne juste avant le réveillon du Nouvel An."

(...)