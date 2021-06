Une semaine après les pros, les juniors vont entrer en piste, ce dimanche à Roland-Garros. Quatre Belges seront alignés : Sofia Costoulas et Hanne Vandewinkel, chez les filles, Martin Katz et Pierre-Yves Bailly chez les garçons. Ces deux derniers, nés en 2003, travaillent ensemble à l’AFT et espèrent briller dans leur premier Grand Chelem.