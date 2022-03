"Nous devions nous marier en Ukraine", a écrit Zanevska, d'origine ukrainienne. "En raison de la guerre dans mon pays, ce n'est pas le moment de faire la fête. J'ai réalisé, au cours des deux dernières semaines, que rien n'est plus important que la paix, la famille, l'amour. J'ai vu qui étaient mes vrais amis, et qui non. J'ai réalisé qu'il ne faut pas attendre demain pour faire quelque chose ou attendre le moment parfait, car demain peut ne jamais arriver. Ce dimanche 13 mars, nous nous sommes mariés. Détail marrant, il y a exactement deux ans, nous avons commencé le confinement ensemble. Nous avions alors dit soit nous allons nous tuer après le confinement, soit nous allons nous marier. Et nous y voilà."

Zanevska "prie pour que la guerre se termine en Ukraine afin de revoir ma famille et célébrer la paix et ce moment spécial".

Zanesvka a joué à Indian Wells "l'un des matchs les plus émouvants" de sa carrière, contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk. Les deux joueuses étaient tombées dans les bras l'une de l'autre pour une longue accolade à la fin du match.