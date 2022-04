Sa toute première finale depuis l’Australian Open 2021, soit plus d’un an ! Non, Naomi Osaka n’a pas perdu son tennis. Elle l’a prouvé tout au long du Masters 1000 de Miami. Un changement radical entre la version déprimée de l’an passé et l’actuelle.

Après des mois de galères et une dernière défaite à Indian Wells mi-mars où elle a fini en larmes suite à une critique provenant d’une spectatrice, la Japonaise va mieux dans sa tête. Sur les conseils de sa sœur, elle a entamé un travail avec une psychothérapeute pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Avec réussite. Lors de sa victoire face à Bencic (WTA 28), championne olympique en titre, Osaka est parvenue à claquer 18 aces. C’est le plus haut total pour une joueuse cette saison.