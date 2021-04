Rafael Nadal n’a pas encore 19 ans quand il prend le pouvoir sur terre. Borg, Orantes, Vilas, Lendl, Wilander, Kuerten, Muster, Nastase… À la table des ogres de l’ocre va s’installer un jeune Majorquin aux cheveux longs, qui, avec son look de sioux, déterre la hache de guerre. Tout va commencer en 2005, à Monte-Carlo. Au royaume du bling-bling, son bandana et son pantacourt blancs tranchent, comme ce" marcel" orange, couleur "brique pilée", qu’il réajuste au fil de ses nombreux tocs, tocs qui ne l’empêchent pas de frapper à la porte des grands. À Monaco, est appelé à régner…

Vainqueur des Petits As à 13 ans en 2000, passé pro l’année de ses quinze ans, Nadal doit, cette année-là, confirmer que l’étiquette de "plus grand espoir du tennis mondial" qu’on lui a collée sur le dos n’est pas usurpée. 51e mondial au début de 2005, il s’est déjà offert le toupet de mener deux sets à rien contre Roger Federer en personne et d’obliger "Sa Majesté" à disputer un tie-break au 3e, en finale du tournoi ATP Masters 1000 de Miami finalement remporté par RF. Mais c’est sur brique pilée qu’il a déjà gagné des tournois. Deux lors de cette tournée américaine de début 2005, à Acapulco au Mexique (succès en finale contre son compatriote Albert Montanes) et à Costa do Sauipe au Brésil (victoire face à un autre Espagnol Alberto Marin).

(...)