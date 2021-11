Ruud, 22 ans, est le septième et avant-dernier qualifié pour le prestigieux tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison, après Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev et Matteo Berrettini.

"Ca a été une année incroyable, qui va avoir une conclusion parfaite, s'est réjoui le premier Norvégien de l'histoire à se qualifier pour le Masters. Les dernières semaines et les derniers mois ont été stressants, parce que c'est une course tellement serrée, mais ça a été fun en même temps."

Un dernier sésame reste en jeu: le Polonais Hubert Hurkacz l'empochera s'il se qualifie vendredi pour le dernier carré à Paris.

Après onze éditions à Londres, le Masters est organisé à Turin pour la première fois, du 14 au 21 novembre.

Ruud a remporté cinq des six trophées à son palmarès cette saison, à Genève, Bastad, Gstaad et Kitzbuhel sur terre battue, et San Diego sur dur.