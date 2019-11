Stefanos Tsitsipas (ATP 6) s'est qualifié pour la finale du Masters de Londres.

Samedi sur le court en dur de l'O2 Arena, le Grec a pris la mesure du Suisse Roger Federer (ATP 3) en deux sets et 1h36 de jeu, 6-3, 6-4, validant son ticket pour la finale.

Malgré un long match vendredi contre Nadal (2h54) alors que Federer a bénéficié d'un jour de repos supplémentaire, c'est bien l'Athénien de 20 ans qui a signé la meilleure entame. Breakant d'entrée le Bâlois et sauvant six balles de break, Tsitsipas a ponctué le set au terme d'un neuvième jeu très accroché. Pour ses débuts au Masters, le protégé de Patrick Mouratoglou n'a pas baissé de rythme dans le second set contre le sextuple lauréat du traditionnel rendez-vous de fin de saison. Dans ce 4e duel de la saison entre les deux hommes, Tsitsipas a pris deux fois la mise en jeu de Federer dans le 2e set.

Davantage décisif, notamment sur les balles de break contre lui (il en a sauvé 11 sur 12), il a ponctué la rencontre sur un ace victorieux. Samedi soir (21h), la seconde demie opposera Dominic Thiem (ATP 5) à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 7). L'Autrichien, qui dispute les demies pour la première fois, mène 5-2 aux confrontations directes face au tenant du titre.