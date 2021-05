Sander Gillé, 30 ans, 35e mondial en double, et Joran Vliegen, 27 ans, 32e mondial en double, ont été battus en effet par les Croates (N.2) Nikola Mektic (ATP 4 double) et Mate Pavic, numéro 1 mondial en double, 6-4, 6-2 en 67 minutes de jeu. Sander Gillé et Joran Vliegen avaient rejoint la finale du double à Münich (ATP 250) la semaine dernière espérant, en vain, ajouter un sixième titre ATP, en tant qu'associés, à leur palmarès et le second cette année après leur succès à Singapour en février. La paire belge de Coupe Davis s'est déjà imposée à Bastad, Gstaad et Zhuhai en 2019 et à Noursoultan l'an passé. Ils ont également été battus à Kitzbühel en 2019, leur première finale perdue. La paire belge compte aussi ensemble 13 succès sur le circuit Challenger et 19 sur le circuit ITF Futures.