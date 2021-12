Après le départ de Guy Forget, Amélie Mauresmo devient directrice du Grand Chelem français.

Il n’aura pas fallu longtemps à Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, pour trouver un remplaçant, enfin une remplaçante, à Guy Forget pour endosser le costume de directeur de Roland-Garros. C’est vers Amélie Mauresmo (42 ans) que le dirigeant de la FFT s’est tourné, faisant de l’ancienne numéro un mondiale la première femme à occuper ce poste. Un honneur pour celle qui a déjà occupé après sa carrière de joueuse les postes de consultante à France Télévisions et Amazon Prime, de co-directrice de l’Open GDF-Suez, de capitaine de l’équipe française de Fed Cup et d’entraîneuse d’Andy Murray et de Lucas Pouille.



(...)