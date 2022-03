Àun peu plus de deux mois du début de Roland-Garros, les organisateurs du Grand Chelem français ont annoncé les changements qui entreront en vigueur cette année. Et le premier touchera les quatre Majeurs qui ont décidé d’un commun accord de s’aligner pour instaurer un super-tie-break jusqu’à dix points à 6-6 au set décisif (le cinquième pour les hommes ; le troisième pour les femmes). Le record de 70-68 au cinquième set de Wimbledon 2010 détenu par Nicolas Mahut et John Isner restera un record pour l’éternité.



(...)