Rendez-vous incontournable des férus de la petite balle jaune, Roland-Garros se déroulera du 22 mai au 5 juin à Paris. Cette année, toutefois, la RTBF, qui a l’habitude de diffuser l’intégralité du tournoi, offrira un catalogue moins complet à ses fidèles téléspectateurs. Tipik et la plateforme Auvio continueront à diffuser les matchs qui prendront place, comme à l’accoutumée, entre 11 h et 20 h et joueront les prolongations si, évidemment, le dernier match en cours de diffusion traîne en longueur.

Arrivés l’année dernière après leur succès à l’US Open et à l’Open d’Australie, les matchs nocturnes (night sessions) ne seront, eux, pas diffusés sur les chaînes du service public. Parce qu’Amazon Prime Video a acquis les droits pour l’ensemble de ces rencontres de nuit programmées à partir de 20 h 45, sur le court Philippe Chatrier.

Attention toutefois. Si ces matchs nocturnes seront accessibles aux abonnés d’Amazon Prime Video en France, ils ne le seront pas pour les abonnés belges de la plateforme de streaming du géant de la vente en ligne. En Belgique, seuls les téléspectateurs ayant opté pour le bouquet incluant Eurosport, chaîne du groupe Discovery, pourront suivre ces fameuses rencontres.

Les téléspectateurs de la RTBF qui n’ont pas ces chaînes devront donc se passer de plusieurs grandes affiches potentielles (à déterminer lorsque le tirage au sort des matchs de cette 121e édition aura eu lieu).

Contactée par nos soins, la RTBF assure qu’elle diffusera bel et bien la finale simple messieurs et la finale simple dames, habituellement programmées en début d’après-midi. Pour le reste, quarts de finale et demi-finales y compris, rien n’est certain.

Ceux qui ne veulent rien manquer du célèbre tournoi sur terre battue devront donc s’équiper en conséquence ou alors ils ne pourront le suivre que de manière partielle.