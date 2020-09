Maxence Bonaventure profite encore d’un jour de congé avant de reprendre le chemin de son club de… tennis mardi quelques heures avant que sa sœur Ysaline ne joue le premier tour de l’US Open contre la 25e tête de série, Shuai Zhang. La 121e joueuse mondiale, qui vient de fêter ses 26 ans, joue son troisième match dans un tableau final de Grand Chelem. En janvier 2019, elle était sortie des qualifications pour jouer et perdre contre l’Américaine Vickery avant de remettre le couvert à Wimbledon contre Kudermetova. Cette fois, elle retente sa chance à New York avec ce désir de repousser un peu plus ses limites.