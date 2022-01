Daniil Medvedev s'est qualifié pour sa deuxième finale de rang à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, vendredi à Melbourne. Le Russe, N.2 mondial et tête de série N.2, s'est imposé en quatre sets 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1 en 2h30 contre le Grec Stefanos Tsitsipas, N.4 mondial et tête de série N.4, en demi-finale. Medvedev, 25 ans, disputera la quatrième finale de sa carrière en Grand Chelem, la deuxième à Melbourne après celle perdue contre Novak Djokovic l'année dernière. Le Russe tentera aussi de remporter le deuxième tournoi du Grand Chelem de sa carrière après l'US Open en septembre dernier.

En finale, le N.2 mondial affrontera Rafael Nadal qui disputera lui sa 29e finale en Grand Chelem. L'Espagnol, 5e mondial et tête de série N.6, s'est imposé en quatre sets: 6-3, 6-2, 3-6 et 6-3 en près de trois heures de jeu (2h55) contre l'Italien Matteo Berrettini, 7e mondial et tête de série N.7.

Nadal et Medvedev s'étaient déjà rencontrés en finale de l'US Open en 2019. Le Majorquin s'était alors imposé en cinq sets face au Moscovite qui disputait la première finale de sa carrière en Grand Chelem.

Dimanche, Nadal aura l'occasion de devenir le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem avec la possibilité de remporter un 21e tournoi contre 20 pour Novak Djokovic et Roger Federer.