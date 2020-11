Le Russe a battu les trois premiers joueurs mondiaux en une semaine pour décrocher le plus beau titre de sa carrière.

Vainqueur du Masters 1000 de Paris il y a deux semaines, Daniil Medvedev a prouvé au Masters qu’il était l’homme en forme de cette fin de saison en décrochant le plus beau titre de sa carrière. Pendant une semaine à Londres, le Moscovite de 24 ans a montré son plus beau visage en remportant ses cinq rencontres tout en dominant dans l’ordre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem, soit les trois premiers joueurs du classement mondial, ni plus, ni moins.